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Верховный суд Мексики остановил действие президентской избирательной реформы

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Верховный суд Мексики принял к рассмотрению иск Национального избирательного института (INE) о неконституционном характере президентской электоральной реформы и остановил действие всех новых положений связанных с ней законов.

«Верховный суд принял к рассмотрению иск Национального избирательного института о правовых реформах, которые изменяют его структуру и процедуры, и удовлетворил ходатайство о приостановке их действия», — приводит РИА Новости сообщение в Twitter суда.

Отмечается, что ответчики по иску — мексиканский конгресс и федеральная исполнительная власть — должны представить свой ответ на иск INE в установленный законом срок. 

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор утверждает, что действующая в стране электоральная система допускает мошенничество с голосами на выборах. 

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