Узнать больше

Байден приветствовал освобождение активиста Русесабаджины в Руанде

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден приветствовал освобождение из тюрьмы в Руанде активиста Пола Русесабаджины.

«Я приветствую освобождение сегодня правительством Руанды Пола Русесабаджины», — говорится в заявлении Байдена, распространённом пресс-службой Белого дома.

Он отметил, что члены семьи активиста ждут его возвращения в США.

Русесабаджина получил мировую известность после выхода в 2004 году фильма «Отель «Руанда».

Суд руандийской столицы Кигали признал 20 сентября 2021 года Русесабаджину виновным в причастности к террористической деятельности и приговорил его к 25 годам тюремного заключения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить