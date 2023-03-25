Байден приветствовал освобождение активиста Русесабаджины в Руанде

Президент США Джо Байден приветствовал освобождение из тюрьмы в Руанде активиста Пола Русесабаджины.

«Я приветствую освобождение сегодня правительством Руанды Пола Русесабаджины», — говорится в заявлении Байдена, распространённом пресс-службой Белого дома.

Он отметил, что члены семьи активиста ждут его возвращения в США.

Русесабаджина получил мировую известность после выхода в 2004 году фильма «Отель «Руанда».

Суд руандийской столицы Кигали признал 20 сентября 2021 года Русесабаджину виновным в причастности к террористической деятельности и приговорил его к 25 годам тюремного заключения.