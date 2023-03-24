Токсиколог: жители Сербии пережили тяжёлые последствия бомбардировок обеднённым ураном

Экология Сербии и здоровье граждан страны столкнулись с очень серьёзными последствиями бомбардировок снарядами с обеднённым ураном, которым подверглась Югославия. Об этом сообщил RT на Балканах токсиколог Радомир Ковачевич, работавший начальником Центра по контролю радиации.

Уран в момент применения используется для разрушения твёрдых барьеров, а во время столкновения с ними распадается на наночастицы. В таком виде они создают аэрозоль в воздухе, в зависимости от розы ветров они могут распространиться на огромные расстояния, рассказал специалист.

«Мы смогли доказать, что это произошло в Сербии. Всё было загрязнено. Позднее по биологической цепочке вещество попадает в организм животных. У нас есть не только доказательства, но и концентрация урана 238, 235», — сообщил он.

Ковачевич отметил, что результаты исследований доказали, что в организме людей спустя три года после применения этих боеприпасов в Югославии было от 36 до 231 нанограмм на литр мочи.

«Мы сравнили это с американскими данными о применении боеприпасов в 1991 году в Ираке. Тогда у американских солдат спустя пять лет концентрация была порядка 150 нанограмм. Так называемые маркеры эффекта, обнаруженные генетические изменения у нас на уровне 20,7% при нормальном уровне в 1-2%! Также мы столкнулись с изменениями в почках и, наконец, в виде злокачественных опухолей», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что зачастую необходимо время, чтобы процессы начались в организме.

«Лишь вопрос времени, когда в каждом организме разовьются тяжёлые последствия бомбардировок — общие соматические болезни, кардиососудистые заболевания и злокачественные опухоли. Последствия отразятся и на потомстве. Ещё Грегор Мендель открыл, что наследственные черты распространяются на тридцать поколений. И после 900 лет можно ожидать аномалий. А современные генетики Уотсон и Крик открыли, что это возможно и после 1800 лет, и негативные последствия могут отразиться на шестидесяти поколениях», — отметил собеседник.

Ковачевич предупредил, что сейчас «псы войны Запада хотят этот же обеднённый уран применить на Украине».