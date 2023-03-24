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США ввели санкции против самолёта, которым пользуется Лукашенко

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В Минфине США внесли самолёт, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко, в санкционный список.
США ввели санкции против самолёта, которым пользуется Лукашенко
  • globallookpress.com
  • © Henadz Zhinkov/XinHua

«Boeing 737, принадлежащий правительству Белоруссии и используемый в качестве президентского самолёта для находящегося под санкциями США лидера Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко», — говорится в сообщении ведомства.

Под санкции попали также БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ).

Кроме того, в список санкционных лиц внесена секретарь Центральной избирательной комиссии Белоруссии Елена Балдовская.

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