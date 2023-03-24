США ввели санкции против самолёта, которым пользуется Лукашенко
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«Boeing 737, принадлежащий правительству Белоруссии и используемый в качестве президентского самолёта для находящегося под санкциями США лидера Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко», — говорится в сообщении ведомства.
Под санкции попали также БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ).
Кроме того, в список санкционных лиц внесена секретарь Центральной избирательной комиссии Белоруссии Елена Балдовская.