Посол США в Сербии выразил надежду, что сербы забудут обиды на бомбардировки НАТО

Посол США в Сербии Кристофер Хилл выразил надежду на то, что сербы оставят обиды на бомбардировки НАТО 1999 года в прошлом ради «лучшего будущего».

«Выражаю личные соболезнования семьям погибших в ходе войн 1990-х годов, включая воздушную кампанию НАТО... Сербский народ никогда не оставит в стороне своё горе, но я верю, что он достаточно силён, чтобы забыть о своих обидах», — написал он в Twitter.

Хилл отметил непоколебимость приверженности Вашингтона партнёрским отношениям с Белградом и приверженность дипломатии.

По его словам, США и Сербия вместе смогут «построить лучшее будущее, которое сербский народ заслуживает».

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что страна не является членом Североатлантического альянса по логичным причинам.

По его словам, в Сербии хотят «быть самими собой, никому не мешать, не брать чужого и никого не задевать».

Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко отметил, что суверенная позиция Белграда в вопросе военно-политического нейтралитета вызывает уважение.