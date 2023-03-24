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Посол США в Сербии выразил надежду, что сербы забудут обиды на бомбардировки НАТО

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Посол США в Сербии Кристофер Хилл выразил надежду на то, что сербы оставят обиды на бомбардировки НАТО 1999 года в прошлом ради «лучшего будущего».
Посол США в Сербии выразил надежду, что сербы забудут обиды на бомбардировки НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © U.S. Navy

«Выражаю личные соболезнования семьям погибших в ходе войн 1990-х годов, включая воздушную кампанию НАТО... Сербский народ никогда не оставит в стороне своё горе, но я верю, что он достаточно силён, чтобы забыть о своих обидах», — написал он в Twitter.

Хилл отметил непоколебимость приверженности Вашингтона партнёрским отношениям с Белградом и приверженность дипломатии.

По его словам, США и Сербия вместе смогут «построить лучшее будущее, которое сербский народ заслуживает».

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что страна не является членом Североатлантического альянса по логичным причинам.

По его словам, в Сербии хотят «быть самими собой, никому не мешать, не брать чужого и никого не задевать».

Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко отметил, что суверенная позиция Белграда в вопросе военно-политического нейтралитета вызывает уважение.

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