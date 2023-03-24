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Претендент на пост президента: Турция готова войти в евразийские интеграционные проекты

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Претендент на пост турецкого президента, лидер партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турция готова войти в евразийские интеграционные проекты.
Претендент на пост президента: Турция готова войти в евразийские интеграционные проекты
  • Gettyimages.ru

«Народ Турции не только готов войти в евразийские интеграционные проекты, но и находится в Евразии», — цитирует его РИА Новости.

По словам Перинчека, экономически Турция сейчас развивается «в евразийском климате».

Также он назвал Турцию «евразийской не только в сфере безопасности, но и в экономике и культуре».

Кроме того, Перинчек заявил, что расширение НАТО на восток означает усиление угрозы для Турции.

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