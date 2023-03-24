Fox News: Белый дом скорректировал стенограмму выступления Байдена из-за его оговорки

Белый дом был вынужден скорректировать стенограмму выступления президента США Джо Байдена из-за его оговорки.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как отмечается, американский президент выступил с речью в честь Месяца женской истории. В ходе выступления он упомянул закон о противодействии в отношении женщин.

«Мы приняли самый важный закон о безопасном обращении с оружием за 30 лет, чтобы не допускать попадания оружия в руки советников по внутренней политике», — сказал Байден.

При этом в стенограмме на сайте Белого дома выражение Байдена «советники по внутренней политике» (domestic political advisors) зачёркнуто, а рядом в скобках указано: «осуждённые за домашнее насилие» (convicted domestic abusers).

Ранее обозреватель Джордан Бойд отметила, что состояние 80-летнего Джо Байдена подвергает Соединённые Штаты риску.

В статье для The Federalist она написала, что глава государства стал настолько плох в публичных выступлениях, что молодёжь превратила его ошибки в тренд в TikTok.