В МИД России заявили о готовности реагировать на любую дискриминацию со стороны Запада
Об этом дипломат сказал в беседе с ТАСС.
Кобринец напомнил, что Россия в данный момент сохраняет своё участие в около 40 многосторонних договорах, открытых для не входящих в Совет Европы стран.
Дипломат отметил, что российская сторона готова продолжить своё участие при уважении её интересов.
«На любую дискриминацию будем реагировать — вплоть до денонсации конвенций», — заключил он.
Ранее Кобринец заявил, что выход России из Совета Европы был абсолютно правильным решением.