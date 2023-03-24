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В МИД России заявили о готовности реагировать на любую дискриминацию со стороны Запада

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Директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Николай Кобринец подчеркнул, Россия будет денонсировать оставшиеся конвенции Совета Европы, в которых сохраняет участие, в случае дискриминации со стороны западных стран.

Об этом дипломат сказал в беседе с ТАСС.

Кобринец напомнил, что Россия в данный момент сохраняет своё участие в около 40 многосторонних договорах, открытых для не входящих в Совет Европы стран.

Дипломат отметил, что российская сторона готова продолжить своё участие при уважении её интересов.

«На любую дискриминацию будем реагировать — вплоть до денонсации конвенций», — заключил он.

Ранее Кобринец заявил, что выход России из Совета Европы был абсолютно правильным решением.

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