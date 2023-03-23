CBOS: жители Польши больше всего любят американцев и испытывают неприязнь к россиянам

Польский институт по изучению общественного мнения CBOS сообщил, что, по данным организации, поляки лучше всего относятся к американцам, а хуже всего — к россиянам.

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Институт провёл исследование, в ходе которого жителям Польши задали вопросы об отношении к 20 народам и этническим группам. Рейтинг возглавили американцы. О симпатии к ним заявили 68% опрошенных, об антипатии — 6%. Итальянцы оказались на втором месте, англичане — на третьем, пишет РИА Новости. Рейтинг закрывают белорусы, арабы и россияне. По отношению к россиянам, как сообщил CBOS, лишь 6% граждан испытывает симпатии, а 82% — неприязнь. Обозреватель польской газеты Myśl Polska Витольд Модзелевский ранее заявил, что русофобия в Польше стала главным политическим инструментом.