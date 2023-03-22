Глава ФРС: процесс снижения инфляции в США будет долгим

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что уровень инфляции в стране остаётся слишком высоким, его возвращение к показателю 2% будет долгим.

РИА Новости