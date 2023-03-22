Узнать больше

Глава ФРС: процесс снижения инфляции в США будет долгим

Короткая ссылка
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что уровень инфляции в стране остаётся слишком высоким, его возвращение к показателю 2% будет долгим.
Глава ФРС: процесс снижения инфляции в США будет долгим
  • РИА Новости

«Процесс возвращения инфляции на уровень 2% будет долгим», — отметил он. Его слова приводит ТАСС.

Также Пауэлл заявил о сохранении большой напряжённости на рынке труда.

Ранее ФРС США повысила базовую процентную ставку до 4,75—5%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить