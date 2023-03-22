Глава ФРС: процесс снижения инфляции в США будет долгим
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что уровень инфляции в стране остаётся слишком высоким, его возвращение к показателю 2% будет долгим.
- РИА Новости
«Процесс возвращения инфляции на уровень 2% будет долгим», — отметил он. Его слова приводит ТАСС.
Также Пауэлл заявил о сохранении большой напряжённости на рынке труда.
Ранее ФРС США повысила базовую процентную ставку до 4,75—5%.
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