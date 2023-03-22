Le Figaro: порядка 30 пилотов ВСУ уже полтора месяца обучаются на французских Mirage 2000
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Отмечается, что ускоренное обучение украинских лётчиков проходит на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси.
По данным издания, соответствующее решение было принято перед визитом украинского президента Владимира Зеленского в Париж 8 февраля.
Также в статье говорится, что «в случае принятия политического решения Франция могла бы поставить Украине около десяти истребителей».
9 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским в Париже поставку истребителей Украине.