Le Figaro: порядка 30 пилотов ВСУ уже полтора месяца обучаются на французских Mirage 2000

Le Figaro пишет, что порядка 30 пилотов Вооружённых сил Украины уже на протяжении более полутора месяцев обучаются на французских истребителях Mirage 2000, которые разработаны компанией Dassault Aviation.

Отмечается, что ускоренное обучение украинских лётчиков проходит на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси.

По данным издания, соответствующее решение было принято перед визитом украинского президента Владимира Зеленского в Париж 8 февраля.

Также в статье говорится, что «в случае принятия политического решения Франция могла бы поставить Украине около десяти истребителей».

9 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским в Париже поставку истребителей Украине.