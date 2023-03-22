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Le Figaro: порядка 30 пилотов ВСУ уже полтора месяца обучаются на французских Mirage 2000

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Le Figaro пишет, что порядка 30 пилотов Вооружённых сил Украины уже на протяжении более полутора месяцев обучаются на французских истребителях Mirage 2000, которые разработаны компанией Dassault Aviation.
Le Figaro: порядка 30 пилотов ВСУ уже полтора месяца обучаются на французских Mirage 2000
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что ускоренное обучение украинских лётчиков проходит на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси.

По данным издания, соответствующее решение было принято перед визитом украинского президента Владимира Зеленского в Париж 8 февраля.

Также в статье говорится, что «в случае принятия политического решения Франция могла бы поставить Украине около десяти истребителей».

9 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским в Париже поставку истребителей Украине.

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