В конгрессе США проведут слушания о надзоре за расходованием помощи Киеву

Комитет палаты представителей США по иностранным делам проведёт слушания о надзоре за расходованием помощи Киеву.

Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

Отмечается, что глава комитета Майкл Маккол объявил о проведении 29 марта слушаний на тему «Надзор, прозрачность и подотчётность помощи Украине».

В рамках слушаний показания дадут представители надзорных структур Минобороны США, Госдепа и Агентства по международному развитию.

В январе RT писал, что в исследовательской службе конгресса США интересовались, может ли прямое финансирование Киева способствовать растратам и мошенничеству. Кроме того, специалисты отмечают, что за 2022 год Украина так и не продвинулась в области финансовой транспарентности.