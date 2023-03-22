Узнать больше

В конгрессе США проведут слушания о надзоре за расходованием помощи Киеву

Короткая ссылка
Комитет палаты представителей США по иностранным делам проведёт слушания о надзоре за расходованием помощи Киеву.
В конгрессе США проведут слушания о надзоре за расходованием помощи Киеву
  • AP

Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

Отмечается, что глава комитета Майкл Маккол объявил о проведении 29 марта слушаний на тему «Надзор, прозрачность и подотчётность помощи Украине».

В рамках слушаний показания дадут представители надзорных структур Минобороны США, Госдепа и Агентства по международному развитию.

В январе RT писал, что в исследовательской службе конгресса США интересовались, может ли прямое финансирование Киева способствовать растратам и мошенничеству. Кроме того, специалисты отмечают, что за 2022 год Украина так и не продвинулась в области финансовой транспарентности. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить