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Украина направила в Словакию специалистов для осмотра истребителей МиГ-29

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Украинские специалисты проводят осмотр истребителей МиГ-29 в Словакии, сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь.
Украина направила в Словакию специалистов для осмотра истребителей МиГ-29
  • РИА Новости

«Технические специалисты с Украины находятся здесь уже несколько дней. Они проводят осмотр», — приводит Teraz.sk слова Надя.

Он отметил, что украинские специалисты привезли с собой дополнительные детали, чтобы привести машины в порядок перед отправкой на Украину.

Министр добавил, что процесс может занять несколько недель.

Ранее сообщалось, что власти Словакии планируют поставить истребители МиГ-29 на Украину в ближайшие недели.

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