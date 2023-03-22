Украина направила в Словакию специалистов для осмотра истребителей МиГ-29

Украинские специалисты проводят осмотр истребителей МиГ-29 в Словакии, сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь.

«Технические специалисты с Украины находятся здесь уже несколько дней. Они проводят осмотр», — приводит Teraz.sk слова Надя.

Он отметил, что украинские специалисты привезли с собой дополнительные детали, чтобы привести машины в порядок перед отправкой на Украину.

Министр добавил, что процесс может занять несколько недель.

Ранее сообщалось, что власти Словакии планируют поставить истребители МиГ-29 на Украину в ближайшие недели.