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Один человек погиб и ещё пятеро пострадали при стрельбе на северо-востоке США

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В американском городе Милуоки в результате стрельбы погиб 15-летний подросток, ранения получили пять человек.

Об этом сообщает местное отделение телеканала NBC.

«Подросток погиб и пять женщин получили ранения в результате перестрелки в Милуоки», — заявляет телеканал.

Уточняется, что пострадавшие в возрасте 18, 19 лет, 21 года и двое 22-летних были доставлены в больницу.

Сообщается, что полицейские расследуют обстоятельства инцидента и разыскивают подозреваемых.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять человек пострадали во время стрельбы на пляже Сан-Педро в американском Лос-Анджелесе.

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