Один человек погиб и ещё пятеро пострадали при стрельбе на северо-востоке США
Об этом сообщает местное отделение телеканала NBC.
«Подросток погиб и пять женщин получили ранения в результате перестрелки в Милуоки», — заявляет телеканал.
Уточняется, что пострадавшие в возрасте 18, 19 лет, 21 года и двое 22-летних были доставлены в больницу.
Сообщается, что полицейские расследуют обстоятельства инцидента и разыскивают подозреваемых.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять человек пострадали во время стрельбы на пляже Сан-Педро в американском Лос-Анджелесе.