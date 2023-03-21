В Белом доме заявили, что Байден хочет сохранять открытыми каналы связи с Китаем
Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.
«Президент хочет, чтобы каналы связи с Китаем оставались открытыми. В этой связи ничего не изменилось», — отметил он.
По словам Кирби, в подходящее время американская администрация продолжит разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что переговоры глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве заставили Запад нервничать.