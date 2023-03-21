Медведев выразил мнение, что Запад «радуется» визиту Си Цзиньпина в Россию
- AP
- © Pavel Byrkin, Sputnik, Kremlin Pool
Его спросили, видел ли он реакцию западных стран на визит лидера Китая в Москву.
«Я думаю, они радуются вместе с нами», — цитирует его РИА Новости.
При этом на замечание журналиста, что Запад «в бешенстве», зампред российского Совбеза отметил, что его это радует.
«Очень хорошо. Меня это очень радует», — сказал Медведев, смеясь.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что переговоры глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве заставили Запад нервничать.