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Медведев выразил мнение, что Запад «радуется» визиту Си Цзиньпина в Россию

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире Первого канала выразил мнение, что Запад «радуется» визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
Медведев выразил мнение, что Запад «радуется» визиту Си Цзиньпина в Россию
  • AP
  • © Pavel Byrkin, Sputnik, Kremlin Pool

Его спросили, видел ли он реакцию западных стран на визит лидера Китая в Москву.

«Я думаю, они радуются вместе с нами», — цитирует его РИА Новости.

При этом на замечание журналиста, что Запад «в бешенстве», зампред российского Совбеза отметил, что его это радует.

«Очень хорошо. Меня это очень радует», — сказал Медведев, смеясь.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что переговоры глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве заставили Запад нервничать.

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