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Россия и Китай потребовали от США разъяснений по поводу военно-биологической деятельности

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Россия и Китай потребовали от США разъяснений по поводу военно-биологической деятельности.
Россия и Китай потребовали от США разъяснений по поводу военно-биологической деятельности
  • Gettyimages.ru
  • © Charday Penn

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам российско-китайских переговоров. Текст опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны выражают серьёзную озабоченность военно-биологической деятельностью США, осуществляемой на американской территории и за её пределами. Подчёркивается, что эта деятельность представляет серьёзную угрозу безопасности других государств и целых регионов.

Российская и китайская стороны требуют от Вашингтона дать по этому поводу разъяснения и не осуществлять любую биологическую деятельность, противоречащую Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, а также не оказывать препятствия созданию механизма проверки соблюдения обязательств в рамках этой конвенции.

В феврале в российском МИД заявили, что Россия расценивает военно-биологическую деятельность Соединённых Штатов и их союзников около своих границ в качестве потенциальной угрозы безопасности страны.

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