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Бывший президент Польши Квасьневский призвал готовиться к долгому конфликту на Украине

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Бывший польский президент Александр Квасьневский в интервью RMF FM выразил мнение, что конфликт на Украине будет долгим и вряд ли завершится в 2023 году.
Бывший президент Польши Квасьневский призвал готовиться к долгому конфликту на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

По его словам, он убеждён, что конфликт «может затянуться».

Также он заявил о «довольно ограниченных надеждах» на то, что конфликт на Украине завершится в текущем году.

«Мы должны готовиться к длительному конфликту, ограниченной безопасности, в том числе и для Польши», — сказал он.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО согласовывают новые цели по производству ключевых видов вооружений для Украины и для участников альянса.

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