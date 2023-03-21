Бывший президент Польши Квасьневский призвал готовиться к долгому конфликту на Украине
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
По его словам, он убеждён, что конфликт «может затянуться».
Также он заявил о «довольно ограниченных надеждах» на то, что конфликт на Украине завершится в текущем году.
«Мы должны готовиться к длительному конфликту, ограниченной безопасности, в том числе и для Польши», — сказал он.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО согласовывают новые цели по производству ключевых видов вооружений для Украины и для участников альянса.