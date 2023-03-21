Песков высказался по поводу того, что Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что глава КНР Си Цзиньпин пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Китай.

«Давайте дождёмся заявлений для СМИ. Давайте не будем сейчас забегать вперёд», — сказал он, комментируя вопрос о том, примет ли Путин приглашение китайского коллеги.

Ранее Си Цзиньпин сообщил, что пригласил Путина посетить Китай в этом году.