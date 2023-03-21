Узнать больше

Песков высказался по поводу того, что Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что глава КНР Си Цзиньпин пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Китай.
Песков высказался по поводу того, что Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай
  • AP
  • © Sergei Karpukhin, Sputnik, Kremlin Pool

«Давайте дождёмся заявлений для СМИ. Давайте не будем сейчас забегать вперёд», — сказал он, комментируя вопрос о том, примет ли Путин приглашение китайского коллеги.

Ранее Си Цзиньпин сообщил, что пригласил Путина посетить Китай в этом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить