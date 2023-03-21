Си Цзиньпин заявил, что его визит в Россию соответствует исторической логике
«Мы выбрали Россию как первую остановку зарубежного визита руководителя Китая. Это соответствует исторической логике», — сказал он на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.
По его словам, Россия и Китай являются крупнейшими соседними державами и всесторонними стратегическими партнёрами.
Председатель КНР также сообщил, что пригласил российского президента Владимира Путина посетить Китай в этом году.
Лидеры России и Китая 21 марта проведут в Москве переговоры.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что спрос на поездки в Китай продолжит расти.