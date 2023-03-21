Си Цзиньпин заявил, что его визит в Россию соответствует исторической логике

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что выбрал Россию для своего первого международного визита после переизбрания, руководствуясь исторической логикой.

«Мы выбрали Россию как первую остановку зарубежного визита руководителя Китая. Это соответствует исторической логике», — сказал он на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.

По его словам, Россия и Китай являются крупнейшими соседними державами и всесторонними стратегическими партнёрами.

Председатель КНР также сообщил, что пригласил российского президента Владимира Путина посетить Китай в этом году.

Лидеры России и Китая 21 марта проведут в Москве переговоры.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что спрос на поездки в Китай продолжит расти.