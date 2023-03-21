Узнать больше

Си Цзиньпин заявил, что его визит в Россию соответствует исторической логике

Короткая ссылка
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что выбрал Россию для своего первого международного визита после переизбрания, руководствуясь исторической логикой.

«Мы выбрали Россию как первую остановку зарубежного визита руководителя Китая. Это соответствует исторической логике», — сказал он на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.

По его словам, Россия и Китай являются крупнейшими соседними державами и всесторонними стратегическими партнёрами.

Председатель КНР также сообщил, что пригласил российского президента Владимира Путина посетить Китай в этом году.

Лидеры России и Китая 21 марта проведут в Москве переговоры.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что спрос на поездки в Китай продолжит расти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить