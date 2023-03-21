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Мишустин: Россия искренне заинтересована в укреплении отношений с КНР

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Москва искренне заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с Пекином.
Мишустин: Россия искренне заинтересована в укреплении отношений с КНР
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы в России искренне заинтересованы в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с Китаем», — приводит его слова РИА Новости.

Мишустин отметил, что двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю.

В свою очередь, Си Цзиньпин пригласил Мишустина посетить Китай.

Си Цзиньпин также сообщил, что пригласил российского президента Владимира Путина посетить Китай в этом году.

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