Мишустин: Россия искренне заинтересована в укреплении отношений с КНР
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Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Мы в России искренне заинтересованы в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с Китаем», — приводит его слова РИА Новости.
Мишустин отметил, что двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю.
В свою очередь, Си Цзиньпин пригласил Мишустина посетить Китай.
Си Цзиньпин также сообщил, что пригласил российского президента Владимира Путина посетить Китай в этом году.