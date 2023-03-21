Мишустин: Россия искренне заинтересована в укреплении отношений с КНР

Москва искренне заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с Пекином.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы в России искренне заинтересованы в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с Китаем», — приводит его слова РИА Новости.

Мишустин отметил, что двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю.

В свою очередь, Си Цзиньпин пригласил Мишустина посетить Китай.

Си Цзиньпин также сообщил, что пригласил российского президента Владимира Путина посетить Китай в этом году.