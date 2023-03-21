Newsweek: объятия Путина и Си Цзиньпина подняли вопрос о дипломатическом лидерстве США
- AP
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Об этом заявил американский политолог Томас Грэм.
«Объятия двух лидеров... подняли вопросы о том, не рискует ли Америка потерять своё место бесспорного лидера в международной дипломатии», — приводит его слова издание Newsweek.
Грэм отметил, что они «привлекли внимание всего мира, послужив напоминанием о том, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника».
Ранее Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга признал, что Россия и Китай сближаются.