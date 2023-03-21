Newsweek: объятия Путина и Си Цзиньпина подняли вопрос о дипломатическом лидерстве США

Объятия президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином подняли вопрос о дипломатическом лидерстве США в мире.

Об этом заявил американский политолог Томас Грэм.

«Объятия двух лидеров... подняли вопросы о том, не рискует ли Америка потерять своё место бесспорного лидера в международной дипломатии», — приводит его слова издание Newsweek.

Грэм отметил, что они «привлекли внимание всего мира, послужив напоминанием о том, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника».

Ранее Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга признал, что Россия и Китай сближаются.