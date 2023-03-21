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Newsweek: объятия Путина и Си Цзиньпина подняли вопрос о дипломатическом лидерстве США

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Объятия президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином подняли вопрос о дипломатическом лидерстве США в мире.
Newsweek: объятия Путина и Си Цзиньпина подняли вопрос о дипломатическом лидерстве США
  • AP
  • © Russian Presidential Press Office

Об этом заявил американский политолог Томас Грэм.

«Объятия двух лидеров... подняли вопросы о том, не рискует ли Америка потерять своё место бесспорного лидера в международной дипломатии», — приводит его слова издание Newsweek.

Грэм отметил, что они «привлекли внимание всего мира, послужив напоминанием о том, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника».

Ранее Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга признал, что Россия и Китай сближаются.

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