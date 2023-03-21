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Шри-Ланка получит около $7 млрд по программе МВФ

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Президент Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе заявил, что страна получит около $7 млрд по программе Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщает ТАСС.

«Исполнительный совет МВФ одобрил программу, которая позволяет нам получить доступ к финансированию в размере до $7 млрд США со стороны МВФ и международных финансовых институтов», — приводит в соцсетях пресс-служба президента слова Викрамасингхе.

По его мнению, данная программа является ключом к стабилизации экономики и позволит построить инклюзивную и процветающую страну для всех жителей Шри-Ланки.

Ранее посол Шри-Ланки в Москве Джанита Лиянаге заявила, что власти приглашают российский бизнес инвестировать в страну.

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