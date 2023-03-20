Узнать больше

ZN.ua: посла Израиля вызвали в МИД Украины из-за отсутствия прогресса по договорённостям

Короткая ссылка
Посла Израиля на Украине Михаэля Бродского вызвали в украинский МИД, где ему было высказано недовольство в связи с отсутствием прогресса по получению кредита в виде госгарантий на сумму $200 млн.
ZN.ua: посла Израиля вызвали в МИД Украины из-за отсутствия прогресса по договорённостям
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Как отмечается, эти договорённости были достигнуты во время визита министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Киев в феврале.

Кроме того, в Киеве Коэн и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провели переговоры, в ходе которых израильская сторона заявила о намерении помочь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетном нападении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить