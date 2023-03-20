ZN.ua: посла Израиля вызвали в МИД Украины из-за отсутствия прогресса по договорённостям
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.
Как отмечается, эти договорённости были достигнуты во время визита министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Киев в феврале.
Кроме того, в Киеве Коэн и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провели переговоры, в ходе которых израильская сторона заявила о намерении помочь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетном нападении.