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Боррель сообщил о прогрессе в создании сил быстрого реагирования ЕС

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Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС за последние 12 месяцев достигли прогресса в создании сил быстрого реагирования.
Боррель сообщил о прогрессе в создании сил быстрого реагирования ЕС
  • РИА Новости

«За прошедший год мы продвинулись в концепции их создания… Теперь мы можем более системно заниматься планированием, после того как были согласованы первые два операционных сценария — для сил быстрого реагирования ЕС», — цитирует доклад Борреля РИА Новости.

В марте 2022 года сообщалось, что согласованная концепция обороны Евросоюза подразумевает создание сил быстрого реагирования. Также ЕС согласовал проведение регулярных учений на море и на суше.

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