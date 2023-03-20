Боррель сообщил о прогрессе в создании сил быстрого реагирования ЕС

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС за последние 12 месяцев достигли прогресса в создании сил быстрого реагирования.

«За прошедший год мы продвинулись в концепции их создания… Теперь мы можем более системно заниматься планированием, после того как были согласованы первые два операционных сценария — для сил быстрого реагирования ЕС», — цитирует доклад Борреля РИА Новости.

В марте 2022 года сообщалось, что согласованная концепция обороны Евросоюза подразумевает создание сил быстрого реагирования. Также ЕС согласовал проведение регулярных учений на море и на суше.