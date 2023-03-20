Песков переадресовал к Пекину вопрос о возможности контактов Си Цзиньпина с Зеленским

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала переадресовал к Пекину вопрос о возможности контактов председателя КНР Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским после беседы китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Его спросили, есть ли в Кремле понимание, последует ли звонок председателя КНР Зеленскому после встречи Путина и Си Цзиньпина.

«Это вы спрашиваете пресс-секретаря Путина об этом? Вы ошиблись адресатом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине.

20 марта Путин и Си Цзиньпин проводят неформальную встречу в Кремле. 21 марта состоятся переговоры российского и китайского лидеров, по итогам которых ожидается заявление.