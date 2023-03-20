Узнать больше

Песков переадресовал к Пекину вопрос о возможности контактов Си Цзиньпина с Зеленским

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала переадресовал к Пекину вопрос о возможности контактов председателя КНР Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским после беседы китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
Песков переадресовал к Пекину вопрос о возможности контактов Си Цзиньпина с Зеленским
  • РИА Новости

Его спросили, есть ли в Кремле понимание, последует ли звонок председателя КНР Зеленскому после встречи Путина и Си Цзиньпина.

«Это вы спрашиваете пресс-секретаря Путина об этом? Вы ошиблись адресатом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине.

20 марта Путин и Си Цзиньпин проводят неформальную встречу в Кремле. 21 марта состоятся переговоры российского и китайского лидеров, по итогам которых ожидается заявление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить