Великобритания ввела санкции в отношении семи высокопоставленных представителей Ирана
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Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.
«Великобритания вводит санкции против финансистов иранского Корпуса стражей революции (КСИР) и высокопоставленных командиров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что под санкции попали пять членов совета директоров кооперативного фонда КСИР и два высокопоставленных командира КСИР.
Ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список ряд иранских нефтехимических компаний, а также 20 судов.