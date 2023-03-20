Великобритания ввела санкции в отношении семи высокопоставленных представителей Ирана

Великобритания ввела санкции за нарушение прав человека в отношении семи высокопоставленных представителей Ирана.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

«Великобритания вводит санкции против финансистов иранского Корпуса стражей революции (КСИР) и высокопоставленных командиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под санкции попали пять членов совета директоров кооперативного фонда КСИР и два высокопоставленных командира КСИР.

Ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список ряд иранских нефтехимических компаний, а также 20 судов.