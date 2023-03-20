Байден поддержал компромисс по судебной реформе в Израиле
«Президент предложил поддержку предпринимаемым усилиям с целью достижения компромисса по предложенным судебным реформам в соответствии с базовыми принципами», — говорится в сообщении Белого дома.
4 февраля сообщалось, что многотысячное шествие протестующих против юридической реформы прошло в центре Тель-Авива.
Ранее издание Haaretz со ссылкой на источники отмечало, что во вторник, 14 марта, еврочиновник в ходе обращения к парламенту ЕС отметил «ухудшение демократии в Израиле» на фоне проводимой реформы.