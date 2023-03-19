На Сейшелах осудили россиянина за смерть сына, оставленного в автомобиле
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сотрудника консульского отдела российского посольства на Сейшелах.
«Мы подтверждаем произошедшее с прибывшей на остров для отдыха из России семьёй», — сказал он.
По данным агентства, семейная пара и их полугодовалый ребёнок приехали на Сейшелы на двухнедельный отдых. Во время отпуска родители оставили ребёнка в автомобиле на солнцепёке. Мальчик скончался в результате перегревания организма.
Суд признал смерть ребёнка насильственной.