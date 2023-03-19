На Сейшелах осудили россиянина за смерть сына, оставленного в автомобиле

Суд Сейшельских островов приговорил гражданина России к 2,5 года тюрьмы за то, что он оставил малолетнего сына в автомобиле на солнцепёке и ребёнок скончался от гипертермии.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сотрудника консульского отдела российского посольства на Сейшелах.

«Мы подтверждаем произошедшее с прибывшей на остров для отдыха из России семьёй», — сказал он.

По данным агентства, семейная пара и их полугодовалый ребёнок приехали на Сейшелы на двухнедельный отдых. Во время отпуска родители оставили ребёнка в автомобиле на солнцепёке. Мальчик скончался в результате перегревания организма.

Суд признал смерть ребёнка насильственной.