Генсек ОПЕК прибыл в Багдад с визитом

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс прибыл с двухдневным визитом в Багдад.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад.

«Аль-Гайс прибыл сегодня в Багдад с двухдневным визитом по приглашению заместителя премьер-министра по вопросам энергетики, министра нефти Хайяна Абдель Гани», — приводит его слова ТАСС.

Ожидается, что он проведёт в Багдаде ряд официальных встреч.

Ранее аль-Гайс заявил, что, по мнению стран ОПЕК, спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,3 млн баррелей в сутки.

Также Международное энергетическое агентство сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2 млн баррелей в сутки в 2023 году — до рекордных 102 млн, главным образом за счёт авиационной отрасли и Китая.