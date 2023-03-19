Жители Израиля вышли на протесты против судебной реформы

Сотни тысяч граждан Израиля вышли на протесты против судебной реформы.

«Сотни тысяч израильтян... приняли участие в общенациональных демонстрациях, проводимых 11-ю неделю подряд, против планов правительства по ослаблению судебной системы», — говорится в сообщении The Times of Israel.

4 февраля сообщалось, что многотысячное шествие протестующих против юридической реформы прошло в центре Тель-Авива.

Ранее издание Haaretz со ссылкой на источники отмечало, что во вторник, 14 марта, еврочиновник в ходе обращения к парламенту ЕС отметил «ухудшение демократии в Израиле» на фоне проводимой реформы.