Узнать больше

Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до четырёх

Короткая ссылка
В Эквадоре число жертв землетрясения выросло до четырёх, зафиксированы разрушения в нескольких провинциях.
Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до четырёх
  • AP
  • © Xavier Caivinagua

Об этом информирует служба управления рисками.

«В провинции Эль-Оро... погибли три человека», — передаёт сообщение РИА Новости.

Также известно, что в Эль-Оро обрушилось двухэтажное жилое здание, внутри находятся люди.

Кроме того, сообщается о нанесённом ущербе от землетрясения ряду торговых точек и университету.

Ранее стало известно, что в результате землетрясения в городе Куэнка в Эквадоре из-за обрушения стены одного из зданий погиб один человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить