МИД: частью урегулирования на Украине должна стать отмена санкций и исков против России
- РИА Новости
По её словам, в рамках достижения мира необходимо добиваться прекращения поставок на Украину оружия и наёмников.
Она напомнила о необходимости признания новых территориальных реалий.
«Неотъемлемой частью должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях», — цитирует ТАСС комментарий Захаровой.
Ранее российский президент Владимир Путин, комментируя западные санкции против России, вспомнил пословицу «Не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь».