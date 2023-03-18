МИД: частью урегулирования на Украине должна стать отмена санкций и исков против России

Неотъемлемой частью урегулирования кризиса на Украине должна стать отмена всех санкций и исков против России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, в рамках достижения мира необходимо добиваться прекращения поставок на Украину оружия и наёмников.

Она напомнила о необходимости признания новых территориальных реалий.

«Неотъемлемой частью должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях», — цитирует ТАСС комментарий Захаровой.

Ранее российский президент Владимир Путин, комментируя западные санкции против России, вспомнил пословицу «Не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь».