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Axios: YouTube 17 марта снимет ограничения с канала экс-президента США Трампа

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Видеохостинг YouTube заявил о восстановлении аккаунта экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Axios: YouTube 17 марта снимет ограничения с канала экс-президента США Трампа
  • Gettyimages.ru

«Доступ к каналу Дональда Трампа больше не ограничен, там можно загружать новый контент», — сказано в заявлении сервиса в Twitter.

Уточняется, что YouTube продолжит следить за страницей Трампа, «как и за любыми другими каналами».

26 января компания Meta* сообщила, что будут сняты ограничения с аккаунтов Трампа в соцсетях Instagram** и Facebook**.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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