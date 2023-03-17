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Посольство России: Индия ограничила срок пребывания россиян в стране до 180 дней в год

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Власти Индии ввели ограничение на срок пребывания россиян в стране до 180 дней в течение года. Об этом сообщило посольство России в Нью-Дели.
Посольство России: Индия ограничила срок пребывания россиян в стране до 180 дней в год
  • Gettyimages.ru

«Период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней», — говорится в заявлении в Telegram.

В дипведомстве добавили, что общая продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что туры в Китай могут пользоваться большой популярностью среди россиян.

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