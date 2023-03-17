Бывший британский офицер назвал Чёрное море слабым местом НАТО

Чёрное море является слабым местом НАТО, это связано с возможностями Болгарии и Румынии, а также с неуступчивостью Турции, сообщил NBC бывший британский офицер Глен Грант, работавший инструктором и консультантом на Украине и в Болгарии.

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«НАТО не присутствует на этой стороне из-за слабости Болгарии и Румынии и неуступчивости Турции», — сказал он. Представитель альянса, пожелавший остаться неназванным, подчеркнул, что Черноморский регион имеет стратегическое значение для НАТО.