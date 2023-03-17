Польша разместит системы HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью

Польша планирует разместить американские реактивные артиллерийские системы HIMARS в гарнизоне 16-й механизированной дивизии, который находится недалеко от границы с Калининградской областью России. Об этом заявил вице-премьер, министр обороны республики Мариуш Блащак.

Такое заявление он сделал на торжественной церемонии принятия военной присяги солдатами Войска польского.

«Ещё в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии поступят американские HIMARS. Это дивизион, заказанный в 2019 году. Как вы знаете, конгресс США одобрил наш заказ на очередные 500 пусковых установок (зарядных модулей. — RT) HIMARS», — цитирует Блащака РИА Новости.

Ранее в Госдепартаменте подтвердили, что Соединённые Штаты продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы к ним на сумму $10 млрд.

В Госдепе уточнили, что Варшава запросила 18 систем HIMARS, 468 зарядных модулей, а также 45 ракет ATACMS.