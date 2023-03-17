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В Зимбабве откроют центр изучения русского языка

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Министр высшего образования, инноваций, науки и развития технологий Зимбабве Амон Мурвира заявил, что в стране в скором времени откроется центр изучения русского языка.
В Зимбабве откроют центр изучения русского языка
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

Мурвира также напомнил, что Зимбабве и Россия сотрудничают в атомной сфере, космосе, образовании.

«За последние пять лет мы значительно продвинулись в практических результатах», — добавил Мурвира.

Ранее Newinform со ссылкой на данные научно-информационного орфографического академического ресурса института «Академос» сообщал, что орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН пополнили три новых слова.

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