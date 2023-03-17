Французский политик Филиппо обвинил США в подрыве «Северных потоков»
Об этом Филиппо сказал в беседе с РИА Новости.
«Ещё до теории, выдвинутой (журналистом Сеймуром. — RT) Хершем, который является очень авторитетным журналистом, было очевидно, что за подрывом стоят американцы», — подчеркнул политик.
Филиппо напомнил, что Вашингтон на протяжении долгих лет боролся с этими газопроводами, задолго до украинского конфликта.
Он также указал на публичное заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон способен сделать всё, чтобы уничтожить «Северные потоки».
Ранее лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве газопроводов Сеймур Херш заявил, что США всегда были единственными подозреваемыми в данном деле.