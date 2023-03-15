Экс-разведчик США Риттер: Путин ответил на обман США разработкой ракет «Авангард»
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Об этом Риттер сказал на своём YouTube-канале.
Он напомнил, что с начала 2000-х годов американские власти начали размещать ПРО в Восточной Европе. При этом, добавил Риттер, США пытались убедить Россию, что такие установки не разрабатываются с целью уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.
«Мы лгали русским, и Путин в конце концов заявил: «Что ж, это то, что вы собираетесь сделать? Тогда мы построим такие системы, которые уничтожат ваши ракеты», — цитирует Риттера РИА Новости.
И после этого в 2018 году были созданы ракеты «Авангард», заключил эксперт.
Ранее японское издание Shūkan Gendai писало, что российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» стали головной болью для США.