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Экс-разведчик США Риттер: Путин ответил на обман США разработкой ракет «Авангард»

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Президент России Владимир Путин ответил на обман со стороны Соединённых Штатов в вопросе размещения противоракетных систем на территории Европы разработкой гиперзвуковых ракет «Авангард». Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер: Путин ответил на обман США разработкой ракет «Авангард»
  • © Минобороны России

Об этом Риттер сказал на своём YouTube-канале.

Он напомнил, что с начала 2000-х годов американские власти начали размещать ПРО в Восточной Европе. При этом, добавил Риттер, США пытались убедить Россию, что такие установки не разрабатываются с целью уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.

«Мы лгали русским, и Путин в конце концов заявил: «Что ж, это то, что вы собираетесь сделать? Тогда мы построим такие системы, которые уничтожат ваши ракеты», — цитирует Риттера РИА Новости.

И после этого в 2018 году были созданы ракеты «Авангард», заключил эксперт.

Ранее японское издание Shūkan Gendai писало, что российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» стали головной болью для США.

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