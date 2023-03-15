Daily Mail: российский «Посейдон» может целиком разрушить прибрежные города Британии

Международные военные эксперты подтверждают, что российский подводный беспилотник «Посейдон», который может нести ядерный заряд, способен уничтожить прибрежные города Великобритании и нанести непоправимый ущерб Лондону, пишет газета Daily Mail.

Как утверждает издание, последствия такого ядерного удара будут разрушительными для королевства.

«Если бы Россия запустила «Посейдон» со своей подводной лодки «судного дня» и торпеда взорвалась, например, в устье Темзы, приливная волна уничтожила бы Лондон», — говорится в материале журналистов, которые ссылаются на экспертов.

Авторы пообщались в том числе с академиком Лестерского университета и экспертом по ядерному оружию профессором Эндрю Футтером, который отметил, что в результате такой атаки могут погибнуть «миллионы людей».

«Возможно, Темза останется облучённой, но в центре Лондона в живых останется так мало людей, что это уже не будет иметь большого значения», — сказал он.

Вместе с этим эксперт по безопасности из Королевского колледжа Лондона доктор Род Торнтон утверждает, что торпеда способна уничтожить любые города, близкие к месту взрыва, «будь то Лондон или Нью-Йорк в США».

По его оценкам, одна и та же волна от такого удара может «уничтожить всех в портах Ла-Манша в Великобритании и Франции — и, возможно, даже в Роттердаме».

В январе стало известно, что первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон» для атомной подводной лодки специального назначения «Белгород» изготовлен.