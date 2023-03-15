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Лавров: любые инциденты, провоцирующие столкновение ядерных держав, всегда несут риски

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Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые инциденты, провоцирующие столкновение двух ядерных держав, всегда влекут за собой риски.
Лавров: любые инциденты, провоцирующие столкновение ядерных держав, всегда несут риски
  • РИА Новости

Таким образом российский министр прокомментировал ситуацию с американским беспилотником.

«Любые инциденты, которые провоцируют столкновение двух великих держав, двух ядерных держав, крупнейших в мире, всегда дают очень серьёзные риски», — сказал Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что Вашингтон должен это понимать.

Кроме того, Лавров отметил, что США игнорируют тот факт, что после начала российской спецоперации прибрежные районы Чёрного моря имеют ограниченный статус для полётов.

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