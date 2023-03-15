Haaretz: Израиль блокирует визит Борреля из-за критики юридической реформы

Израильское Министерство иностранных дел предпринимает попытки, направленные на предотвращение визита главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в Израиль, из-за критики с его стороны о юридической реформе, которую проводит правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Об этом информирует издание Haaretz со ссылкой на источники.

В материале говорится, что Боррель хотел бы посетить с официальным визитом Израиль и Палестину, однако израильский МИД не пошёл навстречу такой инициативе.

По данным издания, во вторник, 14 марта, еврочиновник в ходе обращения к парламенту ЕС отметил «ухудшение демократии в Израиле» на фоне проводимой реформы.

4 февраля сообщалось, что многотысячное шествие протестующих против юридической реформы прошло в центре Тель-Авива.