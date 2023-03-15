Haaretz: Израиль блокирует визит Борреля из-за критики юридической реформы
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Об этом информирует издание Haaretz со ссылкой на источники.
В материале говорится, что Боррель хотел бы посетить с официальным визитом Израиль и Палестину, однако израильский МИД не пошёл навстречу такой инициативе.
По данным издания, во вторник, 14 марта, еврочиновник в ходе обращения к парламенту ЕС отметил «ухудшение демократии в Израиле» на фоне проводимой реформы.
4 февраля сообщалось, что многотысячное шествие протестующих против юридической реформы прошло в центре Тель-Авива.