Австрийская полиция предупредила о возможной угрозе церквям Вены

В Австрии полиция со ссылкой на данные разведки сообщила об угрозе мотивированного исламистами нападения на церкви в Вене.

В своём аккаунте в Twitter они также проинформировали об усилении мер безопасности в Вене на неопределённый срок.

Представитель полиции Маркус Дитрих заявил местной радиостанции Radio Wien, что «сотрудники полиции оснащены пуленепробиваемыми шлемами и жилетами, а также штурмовыми винтовками».

Представитель архиепархии Вены Майкл Прюллер сообщил Associated Press, что, несмотря на усиление безопасности, церкви остаются открытыми для посещения, все службы проводятся в запланированном режиме.