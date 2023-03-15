Австрийская полиция предупредила о возможной угрозе церквям Вены
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В своём аккаунте в Twitter они также проинформировали об усилении мер безопасности в Вене на неопределённый срок.
Представитель полиции Маркус Дитрих заявил местной радиостанции Radio Wien, что «сотрудники полиции оснащены пуленепробиваемыми шлемами и жилетами, а также штурмовыми винтовками».
Представитель архиепархии Вены Майкл Прюллер сообщил Associated Press, что, несмотря на усиление безопасности, церкви остаются открытыми для посещения, все службы проводятся в запланированном режиме.