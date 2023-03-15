Узнать больше

Австрийская полиция предупредила о возможной угрозе церквям Вены

Короткая ссылка
В Австрии полиция со ссылкой на данные разведки сообщила об угрозе мотивированного исламистами нападения на церкви в Вене.
Австрийская полиция предупредила о возможной угрозе церквям Вены
  • Gettyimages.ru

В своём аккаунте в Twitter они также проинформировали об усилении мер безопасности в Вене на неопределённый срок.

Представитель полиции Маркус Дитрих заявил местной радиостанции Radio Wien, что «сотрудники полиции оснащены пуленепробиваемыми шлемами и жилетами, а также штурмовыми винтовками».

Представитель архиепархии Вены Майкл Прюллер сообщил Associated Press, что, несмотря на усиление безопасности, церкви остаются открытыми для посещения, все службы проводятся в запланированном режиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить