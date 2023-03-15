Президент Аргентины госпитализирован по причине боли в спине
«Президент Альберто Фернандес пожаловался на острую боль в поясничном отделе, в связи с чем ему будут проведены медицинские исследования для назначения соответствующего лечения», — приводит РИА Новости сообщение.
По данным телеканала TN, президент перевезён в больницу.
23 января Фернандес заявил, что его страна не поддерживает действия России на Украине, однако он не намерен отказываться от диалога с российским президентом Владимиром Путиным.