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Президент Аргентины госпитализирован по причине боли в спине

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Президента Аргентины Альберто Фернандес госпитализирован по причине боли в спине, сообщают врачи главы государства.

«Президент Альберто Фернандес пожаловался на острую боль в поясничном отделе, в связи с чем ему будут проведены медицинские исследования для назначения соответствующего лечения», — приводит РИА Новости сообщение.

По данным телеканала TN, президент перевезён в больницу.

23 января Фернандес заявил, что его страна не поддерживает действия России на Украине, однако он не намерен отказываться от диалога с российским президентом Владимиром Путиным.

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