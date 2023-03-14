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Bloomberg: Россия сохранила за рубежом порядка $80 млрд от экспорта сырья

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Россия сохранила за рубежом около $80 млрд доходов от сырьевого экспорта за прошлый год, пишет Bloomberg.
Bloomberg: Россия сохранила за рубежом порядка $80 млрд от экспорта сырья
  • Gettyimages.ru
  • © Sungmoon Han / EyeEm

«По оценкам Bloomberg Economics, около $80 млрд распределено по наличным деньгам, недвижимости и инвестициям в филиалы за рубежом», — сообщает агентство.

Как утверждается, речь идёт о «теневых резервах» России, которые стали результатом профицита платёжного баланса страны.

Центробанк ранее сообщил, что профицит внешней торговли России в январе — феврале снизился в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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