Bloomberg: Россия сохранила за рубежом порядка $80 млрд от экспорта сырья

Россия сохранила за рубежом около $80 млрд доходов от сырьевого экспорта за прошлый год, пишет Bloomberg.

«По оценкам Bloomberg Economics, около $80 млрд распределено по наличным деньгам, недвижимости и инвестициям в филиалы за рубежом», — сообщает агентство.

Как утверждается, речь идёт о «теневых резервах» России, которые стали результатом профицита платёжного баланса страны.

Центробанк ранее сообщил, что профицит внешней торговли России в январе — феврале снизился в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.