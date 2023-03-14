Bloomberg: Россия сохранила за рубежом порядка $80 млрд от экспорта сырья
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«По оценкам Bloomberg Economics, около $80 млрд распределено по наличным деньгам, недвижимости и инвестициям в филиалы за рубежом», — сообщает агентство.
Как утверждается, речь идёт о «теневых резервах» России, которые стали результатом профицита платёжного баланса страны.
Центробанк ранее сообщил, что профицит внешней торговли России в январе — феврале снизился в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.