Узнать больше

Польша планирует в ближайшие недели передать Украине свои истребители МиГ-29

Короткая ссылка
Польша планирует в ближайшие четыре-шесть недель передать Украине свои истребители МиГ-29, заявил журналистам польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Польша планирует в ближайшие недели передать Украине свои истребители МиГ-29
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Это может наступить в течение ближайших четырёх-шести недель», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN заявил, что Варшава готова поставить Киеву находящиеся на её вооружении истребители МиГ-29.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить