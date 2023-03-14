Польша планирует в ближайшие недели передать Украине свои истребители МиГ-29

Польша планирует в ближайшие четыре-шесть недель передать Украине свои истребители МиГ-29, заявил журналистам польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Это может наступить в течение ближайших четырёх-шести недель», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN заявил, что Варшава готова поставить Киеву находящиеся на её вооружении истребители МиГ-29.