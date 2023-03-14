Байден: США будут нуждаться в ископаемых источниках энергии ещё минимум десять лет

США будут испытывать потребность в ископаемых источниках энергии ещё как минимум десять лет.

Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью в программе Daily Show.

«Ископаемые источники нужны будут (США. — RT) как минимум ещё десять лет. Мы не можем завтра отказаться от них», — приводит его слова ТАСС.

При этом Байден отметил преимущества солнечной и ветровой энергии, которая будет значительно дешевле.

Как ранее отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.