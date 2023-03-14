Премьер Кисида: Япония поддерживает стремление Австралии создать атомный подводный флот
- AP
«Премьер-министр Кисида заявил, что Япония последовательно поддерживает эти начинания», — приводит РИА Новости сообщение МИД Японии.
Кисида также отметил, что инициатива альянса AUKUS будет способствовать поддержанию мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит, увидит ли Китай агрессию в военном партнёрстве AUKUS.
Также Байден заявил, что подлодки, которые Австралия получит от США в рамках партнёрства AUKUS, не будут нести ядерное оружие.