В Москву доставили 56 российских детей из лагерей беженцев в Сирии

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова привезла в Москву 56 российских детей из сирийских лагерей беженцев. Об этом RT сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

«При содействии Марии Львовой-Беловой на родину возвратились 56 российских детей в возрасте от трёх до 17 лет. 49 из них находились на территории лагерей беженцев в Заевфратье и ещё семеро — в приюте в Дамаске», — пояснил собеседник RT, уточнив, что из Сирийской Арабской Республики детей доставил самолёт ВКС России, прибывший в Шереметьево 12 марта.

В полёте детей, чьи родители ранее по разным причинам оказались в зоне сирийского конфликта и не смогли сохранить свои семьи, сопровождали врачи, психологи и сотрудники аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

В дороге врачи осмотрели детей — их здоровье не вызывает опасений.

По приезде вся группа отправится в один из столичных медицинских центров, а затем на несколько недель в московский социально-реабилитационный центр.

Работа по репатриации российских детей из зон военных конфликтов проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года.

Деятельность соответствующей межведомственной комиссии координирует детский омбудсмен.

С декабря 2018 года из зон вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке на территорию Российской Федерации возвращены более 400 детей. Все они переданы под опеку в семьи родственников.

В пресс-службе уполномоченного также добавили, что Львова-Белова в ходе визита в Сирию 10-12 марта передала сирийской стороне 450 кг гуманитарного груза для пострадавших от недавнего землетрясения семей с детьми и для детских приютов.